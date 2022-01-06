В столице Казахстана установили шесть блокпостов

Шесть блокпостов установлены в столице Казахстана, въезд в город и выезд из него ограничены, сообщил гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на столичный департамент полиции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Они (блокпосты) находятся в направлении городов Караганда, Кокшетау, Павлодара и Косшы, поселков Коргалжын и Астраханка. Об этом заявили в городском департаменте полиции. По данным стражей порядка, с 23.00 до 07.00 въезд и выезд из Нур-Султана ограничен. Исключение только для лиц и транспорта, которые задействованы для обеспечения жизнедеятельности столицы", - говорится в сообщении телеканала.