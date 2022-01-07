БАКУ /Trend/ - В Казахстане полностью восстановлены железнодорожные перевозки, передает в пятницу Trend со ссылкой на «Казахстан Темир Жолы» (Железные дороги Казахстана, КТЖ).

Так, по состоянию на седьмое января по сети АО «НК «ҚТЖ» движение пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено.

Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции, закрытые из-за действий митинговавших, открыты для движения. В настоящее время все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения.

Отменённые ранее 25 пассажирских поездов, с 14.00 текущих суток, восстанавливаются в движении согласно расписанию. Из ранее отставленных 129 грузовых поездов временно простаивают 75 составов. Правление АО «НК «ҚТЖ», до восстановления интернета и банковских операций, решило отсрочить платежи для основных экономикообразующих предприятий и транспортных компаний. При этом АО «НК «ҚТЖ» не будет предъявлять штрафные санкции за сверхнормативные задержки в период действия режима ЧП.