Трагические события в Казахстане по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека - президент

БАКУ /Trend/ - Трагические события в нашей стране по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека.

Как передает в пятницу Trend, об этом в пятницу в обращении к народу сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Демократия – это не вседозволенность и, тем более, не подстрекательство, в том числе в блогосфере, к противоправным действиям. В своем выступлении по случаю 30-летия Независимости я сказал, что именно закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны. И не только Казахстана, но и всех цивилизованных государств», - сказал президент.

По его словам, это вовсе не означает наступления на гражданские свободы и права человека.

«Напротив, как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека», - подчеркнул Токаев.