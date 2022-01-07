Главы МИД стран Тюркского совета проведут экстренную встречу в связи с ситуацией в Казахстане

БАКУ ./Trend/ - Министры иностранных дел стран-членов Тюркского совета проведут экстренную встречу в связи с ситуацией в Казахстане, сказали в пятницу Trend в организации.

"Встреча, запланированная на 11 января, пройдет в онлайн-формате. Инициатива была выдвинута Турцией, которая председательствует в организации", - сказали в Тюркском совете.