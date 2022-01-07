Казахстан запретил вывоз скота, картофеля и моркови
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Минтруда Азербайджана осуществляет электронный контроль за повышением заработной платы на местах до 300 манатов
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