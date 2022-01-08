Главы МИД Организации тюркских государств обсудят ситуацию в Казахстане

Казахстан 8 января 2022 01:59 (UTC+04:00)
Главы МИД Организации тюркских государств обсудят ситуацию в Казахстане

Главы МИД Организации тюркских государств обсудят ситуацию в Казахстане на экстренном заседании 11 января, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Организация тюркских государств на сегодняшний день объединяет Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в ее деятельности участвуют Туркменистан и Венгрия.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алматы.

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