В Казахстане подсчитали ущерб, нанесенный мародерами бизнесу

В Национальной палате предпринимателей подсчитали сумму ущерба, нанесенного мародерами бизнесу, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 88,1 млрд тенге (примерно 200 млн долларов) в Алматы - 86,8 млрд тенге).

Как пояснили в Нацпалате, данная информация актуальна на 9 часов утра 8 января.

В call-центр поступило 1622 звонков, из них: по вопросам мародерства – 937, форс-мажора – 23, блок-постов – 2, звонки физических лиц – 650.

В 10 регионах страны выявлено около 920 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1091 объектах, из них в Алматы - 856 субъектов, расположенных в 1027 объектах.