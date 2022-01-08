В Казахстане подсчитали ущерб, нанесенный мародерами бизнесу
В Национальной палате предпринимателей подсчитали сумму ущерба, нанесенного мародерами бизнесу, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 88,1 млрд тенге (примерно 200 млн долларов) в Алматы - 86,8 млрд тенге).
Как пояснили в Нацпалате, данная информация актуальна на 9 часов утра 8 января.
В call-центр поступило 1622 звонков, из них: по вопросам мародерства – 937, форс-мажора – 23, блок-постов – 2, звонки физических лиц – 650.
В 10 регионах страны выявлено около 920 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1091 объектах, из них в Алматы - 856 субъектов, расположенных в 1027 объектах.
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