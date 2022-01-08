КНБ Казахстана начало досудебное расследование по факту государственной измены
БАКУ /Trend/ - Шестого января текущего года Комитетом национальной безопасности (КНБ) начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на КНБ.
В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временнного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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