КНБ Казахстана начало досудебное расследование по факту государственной измены

БАКУ /Trend/ - Шестого января текущего года Комитетом национальной безопасности (КНБ) начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на КНБ.

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временнного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.