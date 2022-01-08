Названо количество поврежденных и угнанных авто во время массовых беспорядков в Алматы

БАКУ/Trend/ - Сколько пожарных авто были повреждены и угнаны во время массовых беспорядков в Алматы, рассказал начальник ДЧС города Руслан Касыбаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что структура департамента по чрезвычайным ситуациям города и ее подразделения, несмотря на противоправные действия участников беспорядков, функционирует в штатном режиме. Вся спасательная техника и личный состав находятся на боевом дежурстве. «Так, с 4 января силами ДЧС осуществлено 70 выездов по тревоге, из них на пожары 58 раз. Предпринимались все необходимые действия для скорейшей ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров. Всего за период нарушений общественного правопорядка получили травмы и ранения восемь сотрудников, повреждено 18 единиц техники. Семь пожарных машин под угрозой расправы были угнаны и использовались в качестве тарана при нападении на здания госорганов. Пять пожарных машин в дальнейшем были сожжены участниками беспорядков. Мы призываем не препятствовать работе служб оперативного реагирования, от работы которых зависит жизнь нуждающихся в помощи», - отметил Руслан Касыбаев.