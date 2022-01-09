Генеральный секретарь и командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ обсудили ход развертывания КМС в Казахстане

9 января 2022 года состоялся телефонный разговор Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковником Андреем Сердюковым, назначенным решением Совета министров обороны ОДКБ, передает Trend со ссылкой на сайт ОДКБ.

Обсуждался ход развертывания КМС ОДКБ на территории Казахстана, которые были туда направлены в соответствии с Решением Совета коллективной безопасности ситуации, принятого 6 января 2022 в целях нормализации обстановки в Республике Казахстан.

Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты.