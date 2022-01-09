Президент Казахстана сменил двух заместителей председателя Комитета нацбезопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Тексты распоряжений главы государства опубликованы в воскресенье на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в тексте документа. Также отмечается, что в отставку отправлены заместители председателя КНБ Марат Осипов и Даулет Ергожин.

5 января был освобожден от должности председатель КНБ Карим Масимов. После стало известно о его задержании по подозрению в государственной измене.