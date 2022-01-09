Президент Казахстана посмертно наградил 16 военных и полицейских за отвагу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских за отвагу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алматы.
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