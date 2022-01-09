Почти 400 гвардейцев пострадали в ходе беспорядков в Казахстане

Почти 400 военнослужащих Национальной гвардии Казахстана пострадали во время беспорядков. Об этом в воскресенье сообщил главнокомандующий Нацгвардией Руслан Жаксылыков, его слова приводит Telegram-канал оперштаба, публикующий официальную информацию казахстанских ведомств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Бойцы Нацгвардии несут службу в круглосуточном режиме. В ходе обеспечения правопорядка в городах Алматы, Чимкент и ряде областных центров в результате противостояния с хулиганствующей толпой число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек", - сказал Жаксылыков.

Кроме того, по его словам, в ходе массовых беспорядков было повреждено свыше 90 единиц военной техники Нацгвардии.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и поджогами зданий госучреждений. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. 7 января власти республики сообщили, что конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах страны.