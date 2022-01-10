Почтовые отделения Казахстана будут осуществлять выдачу пенсий и пособий в штатном режиме
БАКУ /Trend/ - С 10 января 2022 года, почтовые отделения Казахстана будут осуществлять выдачу пенсий и пособий в штатном режиме в часы работы интернет-связи, передает Trend со ссылкой на АО "Казпочта".
Вместе с тем, начата работа по заполнению банкоматов наличными средствами, в этой связи клиенты Казпочты с 10.01.2022 смогут снимать деньги как в отделениях, так и в банкоматах.
Наряду с этим, благодаря запуску магистральных маршрутов по Казахстану Информационно- логистическим центром "ЮГ" АО " Казпочта" компания с 10 января 2022 гjlf возобновит прием и обработку почтовых отправлений.
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