В Международном аэропорту Алматы оценивается нанесенный ущерб в результате захвата

БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту Алматы оценивается ущерб, нанесенный в ходе захвата марадерами во время массовых беспорядков в стране, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По сообщению пресс-службы международного аэропорта Алматы, в нем проводятся восстановительные работы, оценивается ущерб.

Отметим, что Аэропорт Алматы был захвачен вечером пятого января участниками протестов, охвативших город, и приостановил свою работу. В тот же день, в рамках проведения специальной операции, аоэропрт был освобожден.