В Международном аэропорту Алматы оценивается нанесенный ущерб в результате захвата
БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту Алматы оценивается ущерб, нанесенный в ходе захвата марадерами во время массовых беспорядков в стране, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По сообщению пресс-службы международного аэропорта Алматы, в нем проводятся восстановительные работы, оценивается ущерб.
Отметим, что Аэропорт Алматы был захвачен вечером пятого января участниками протестов, охвативших город, и приостановил свою работу. В тот же день, в рамках проведения специальной операции, аоэропрт был освобожден.
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