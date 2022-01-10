За беспорядками в Казахстане может стоять некий заговор внутренних и внешних сил - госсекретарь

Казахстан 10 января 2022 10:20 (UTC+04:00)
За беспорядками в Казахстане может стоять некий заговор внутренних и внешних сил - госсекретарь

БАКУ /Trend/ - За беспорядками в Казахстане может стоять некий заговор внутренних и определенных внешних деструктивных сил.

Как передает в понедельник Trend, об этом в интервью на телеканале «Хабар 24» сказал государственный секретарь РК Ерлан Карин.

«Я думаю, что конечный ответ дадут наши спецслужбы, правоохранительные органы, когда завершится вся эта работа. Все-таки нельзя забывать, сейчас все еще идет контртеррористическая операция. Я регулярно созваниваюсь с моими коллегами в регионах, сейчас достаточно напряженная ситуация», - сказал он.

Также он ответил на вопрос, можно ли предположить, что за террорами стоят внутренние - казахстанские силы, внешние или же гибридные.

«Я думаю, что здесь имеет место некий заговор внутренних и определенных внешних деструктивных сил. Поскольку участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные граждане. Более подробные факты, о которых я думаю, в скором времени сообщат спецслужбы. Это уже дает основания говорить о том, что здесь имел место сговор внутренних различных сил и внешних определенных деструктивных сил».

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