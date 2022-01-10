Российская авиакомпания S7 возобновит перелеты в Казахстан

Российская авиакомпания S7 возобновляет продажу билетов в Казахстан, рейсы по всем направлениям планируются к выполнению по расписанию, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что S7 временно прекратила полеты в Казахстан шестого января на фоне крупномасштабных беспорядков в стране.