КНБ как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку подрывной работе - Токаев
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку подрывной работе, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
«Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз», - сказал во время заседания в Мажилисе Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, Алихан Смаилов стал новым Премьер-Министром РК.
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