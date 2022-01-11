КНБ как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку подрывной работе - Токаев

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку подрывной работе, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз», - сказал во время заседания в Мажилисе Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Алихан Смаилов стал новым Премьер-Министром РК.