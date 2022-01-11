Необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы - Президент Казахстана

Необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как отметил Президент, Вооруженные силы, правоохранительные структуры, органы Национальной безопасности, внешней разведки должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба.

По словам Президента, этого требуют коренные интересы нашего государства.

«Для решения данной задачи необходимо сфокусироваться на следующих приоритетах. Первое – внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы. Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса. Нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам. Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.