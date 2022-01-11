Air Astana планирует выполнить рейсы из Тбилиси и Баку в Нур-Султан. Рейсы из Тбилиси ожидаются 12,14 и 16 января, а из Баку – 13 и 16 января.

В первую очередь, на борт будут приниматься пассажиры с ранее отмененных рейсов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.