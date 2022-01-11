Чехия приостановила экспорт военной техники и оружия в Казахстан
Чехия приостановила выдачу лицензий национальным предприятиям и компаниям на экспорт в Казахстан военной техники и оружия, которые могут быть использованы для разгона демонстрантов. Об этом сообщило во вторник Чешское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Решение о приостановке выдачи лицензий принял глава МИД Чехии Ян Липавский. В Казахстан, в частности, стало невозможно экспортировать оружие и боевые машины, а также химические вещества и прочие средства, которые властями этой среднеазиатской страны могут быть использованы для разгона демонстрантов.
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