Новый состав правительства Казахстана должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные задачи - премьер

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к новому составу правительства, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Уважаемые члены Правительства! Мы должны оправдать высокое доверие Главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав Правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные Президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса. Это очень сложные и масштабные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному Правительству. От нашей работы ждут реальных результатов», - заявил в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

Напомним, Алихан Смаилов стал новым премьер-министром Казахстана. Позже президент Казахстана подписал Указ «О составе Правительства Республики Казахстан».