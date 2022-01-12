Президент Казахстана прибыл в Алматы

БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы. Как сообщает Trend со ссылкой на Kazinform, об этом сказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды», - сообщил пресс-секретарь Берик Уали.