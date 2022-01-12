Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ - Токаев

БАКУ /Trend/ - Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе заседания оперативного штаба в городе Алматы.

«У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная», - отметил Токаев.