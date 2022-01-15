546 уголовных дел возбудили по фактам массовых беспорядков и терроризма в Казахстане

В Генеральной прокуратуре сообщили, что следственно-оперативные группы расследуют 546 уголовных дел по факту массовых беспорядков в Казахстане, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - убийствам», - сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев на брифинге в СЦК.

Водворены в ИВС 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу.

«После проверки документов и ввиду отсутствия основания для задержания органами прокуратуры освобождено около 100 человек. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», - отметил Серик Шалабаев.

Он также заявил, что в целях обеспечения прав граждан в уголовном процессе, налажены взаимодействия с уполномоченным по правам человека, участниками национального превентивного механизма и Национального совета общественного доверия. Им обеспечен доступ в места содержания доставленных и задержанных лиц с целью независимой проверки, возможных случаев жесткого обращения и непредоставления медицинской помощи и защитников.

«На данный момент в прокуратуру поступило 32 обращения на действия органов правопорядка. Доводы проверяются. Если граждане считают, что их права нарушены, просим обращаться в колл-центр ГП по номеру «115», - уточнил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

Ранее в Генеральной прокуратуре озвучили общее число погибших граждан в результате массовых беспорядков и террористических атак в стране. По данным правоохранительных органов, погибли 225 человек.