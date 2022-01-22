Назван нанесенный бизнесу Казахстана ущерб в результате крупномасштабных митингов

БАКУ /Trend/ - В ходе беспорядков в Казахстане нанесен ущерб 351 объекту недвижимости. По данным объектам требуется проведение ремонтно-восстановительных работ, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Об этом стало известно в ходе проведенного премьер-министром Алиханом Смаиловым совещания с участием руководителей центральных государственных органов и акимов (глав) регионов по реализации поручений, данных президентом Казахстана.

Как стало известно, в числе объектов недвижимости, которым нанесен ущерб - 45 зданий государственных органов и 306 коммерческих объектов в восьми регионах (города Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области).

Предварительный ущерб бизнесу составил 98,1 миллиарда тенге (227,08 миллиона долларов), из них на долю города Алматы приходится 97 процентов.

Смаилов поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития Казахстана совместно с акиматами (администрациями) регионов в установленный срок завершить работу по технико - экспертному обследованию пострадавших зданий и оценке стоимости ремонтных работ с последующим внесением необходимой документации в министерство финансов.

Правительственной комиссии по оценке ущерба от беспорядков совместно с местными исполнительными органами дано поручение оперативно завершить оценку ущерба и направить в винистерство национальной экономики перечень пострадавших субъектов бизнеса и размер нанесенного им ущерба.

«Правительство готово еженедельно проводить необходимую процедуру по выделению средств для оперативного оказания помощи пострадавшим предпринимателям», - сказал Смаилов.

Глава правительства подчеркнул важность недопущения роста стоимости угля, поручив проработать данный вопрос с угледобывающими компаниями, а также провести анализ во избежание необоснованного повышения тарифов на перевозку угля.