Назван нанесенный бизнесу Казахстана ущерб в результате крупномасштабных митингов
БАКУ /Trend/ - В ходе беспорядков в Казахстане нанесен ущерб 351 объекту недвижимости. По данным объектам требуется проведение ремонтно-восстановительных работ, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.
Об этом стало известно в ходе проведенного премьер-министром Алиханом Смаиловым совещания с участием руководителей центральных государственных органов и акимов (глав) регионов по реализации поручений, данных президентом Казахстана.
Как стало известно, в числе объектов недвижимости, которым нанесен ущерб - 45 зданий государственных органов и 306 коммерческих объектов в восьми регионах (города Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области).
Предварительный ущерб бизнесу составил 98,1 миллиарда тенге (227,08 миллиона долларов), из них на долю города Алматы приходится 97 процентов.
Смаилов поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития Казахстана совместно с акиматами (администрациями) регионов в установленный срок завершить работу по технико - экспертному обследованию пострадавших зданий и оценке стоимости ремонтных работ с последующим внесением необходимой документации в министерство финансов.
Правительственной комиссии по оценке ущерба от беспорядков совместно с местными исполнительными органами дано поручение оперативно завершить оценку ущерба и направить в винистерство национальной экономики перечень пострадавших субъектов бизнеса и размер нанесенного им ущерба.
«Правительство готово еженедельно проводить необходимую процедуру по выделению средств для оперативного оказания помощи пострадавшим предпринимателям», - сказал Смаилов.
Глава правительства подчеркнул важность недопущения роста стоимости угля, поручив проработать данный вопрос с угледобывающими компаниями, а также провести анализ во избежание необоснованного повышения тарифов на перевозку угля.