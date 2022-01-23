В «красной зоне» остается большинство регионов Казахстана

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 января 2022 года. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной зоне « - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой зоне « - Туркестанская область.

В «зеленой зоне» нет ни одного региона Казахстана.