В «красной зоне» остается большинство регионов Казахстана
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 января 2022 года. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной зоне « - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой зоне « - Туркестанская область.
В «зеленой зоне» нет ни одного региона Казахстана.
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