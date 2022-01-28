В критический момент потенциал партии Nur Otan не был задействованы в полной мере - Токаев

БАКУ /Trend/ - В критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии Nur Otan, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе внеочередного XXI Съезда партии Nur Otan, заявил президент Казахстана, председатель партии Касым-Жомарт Токаев.

«Nur Otan, будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов. Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема. Второе. Партия не должна копировать работу государственных органов. У госаппарата одни функции, у партии – совершенно другие», - сказал Токаев.

По его словам, Nur Otan должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях – направлять работу госаппарата.