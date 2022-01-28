В политике особое значение имеет приверженность интересам страны – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что будет придерживаться принципа приверженности интересам страны, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В политике особое значение имеет приверженность интересам страны. Как Президент страны и как председатель партии «Nur Otan» буду придерживаться именно этого принципа в работе. Мы вступили в четвертое десятилетие нашей Независимости. Перед нами стоят новые задачи. Если наше единство будет крепким, мы выполним все задачи», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что самое главное - необходимо спокойствие и стабильность в обществе.

«Nur Otan» - основная политическая сила нашей страны. Поэтому, прежде всего, наша партия отвечает за будущее страны. Каждый из нас должен трудиться, глубоко осознавая эту ответственность», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».