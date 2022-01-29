Следствие покажет, кто стоял за митингами в Алматы - Токаев
БАКУ /Trend/ - Следствие покажет, кто стоял за митингами в Алматы.
Как передает Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».
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