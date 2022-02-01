Внесено представление о досрочном прекращении полномочий спикера Мажилиса Казахстана

В связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича. Об этом, как передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ», сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РК.

В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича.

2. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Н.З. в Мажилис Парламента Республики Казахстан.

Отметим, что Нурлан Нигматулин является Председателем Мажилиса (нижняя палата) Парламента Республики Казахстан.