За сутки в Казахстане выявлено свыше семи тыс. заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7 149 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлено 1 246 103 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 12 783 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 1 098 462.