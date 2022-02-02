За сутки в Казахстане выявлено свыше семи тыс. заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7 149 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Таким образом, всего в стране выявлено 1 246 103 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 12 783 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 1 098 462.
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