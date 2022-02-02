Названа квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ на январь и февраль

БАКУ /Trend/ - Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ на январь и февраль составляет 1,572 и 1,589 млн.барр/сутки соответственно.

Как передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана, 2 февраля, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции.

На заседании обсуждалось выполнение в декабре странами обязательств по Соглашению. Уровень выполнения обязательств всеми странами-участницами ОПЕК в декабре составил 122%.

По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки ежемесячно до полного снятия ограничений.

Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ на январь и февраль составляет 1,572 и 1,589 млн.барр/сутки соответственно. Обязательства на март 2022 года составят 1, 605 млн.барр/сутки.

Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.