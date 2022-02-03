Свыше 7 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлено 1 253 759 заболевших, из них скончались 13 295 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 16 371 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 114 833.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Узбекский производитель хлопкоочистительного оборудования назвал стоимость контракта с Азербайджаном
Проявив особый героизм, молодое поколение Азербайджана положило конец 30-летней оккупации земель Родины - участник Молодежного форума
Наглядным доказательством успешности молодежной политики стало освобождение сынами Азербайджана земель Родины от оккупации - участник Молодежного форума (Видео)
Президент Ильхам Алиев всегда поддерживает молодежь - Герой Отечественной войны Азербайджана (Видео)
В результате успешной политики Президента Ильхама Алиева азербайджанская молодежь выросла в духе высокого патриотизма - участник форума (ВИДЕО)
Нас настигли полицаи, готовился расстрел – Интервью с очевидцем Холокоста, проживающим в Баку (ФОТО)
Несмотря на то, что молодежь была очень взволнована, она давно ждала дня встречи с Президентом Ильхамом Алиевым - министр
На освобожденных территориях Азербайджана планируются мероприятия по восстановлению флоры и фауны - начальник Госслужбы
Президент Ильхам Алиев: Цель приверженцев Сороса - настроить молодежь против своего государства, своих предков, своей истории