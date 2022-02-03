Свыше 7 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 1 253 759 заболевших, из них скончались 13 295 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 16 371 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 114 833.