Свыше пяти тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 5 721 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 1 266 128 заболевших, из них скончались 13 340 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 14 900 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 143 107.