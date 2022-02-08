Экономика Казахстана выросла на 4% - Касым-Жомарт Токаев

Экономика Казахстана выросла на 4% по итогам прошлого года. Об этом заявил Глава государства на расширенном заседании Правительства, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«По итогам прошлого года экономика страны выросла на 4%. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,5%, строительная индустрия - на 7,6%. В сфере услуг наблюдается положительная тенденция. Торговля увеличилась на 9,2%, транспортная отрасль - на 3,6 %», - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая расширенное заседание Правительства.

Однако, отметил Президент, инфляция превысила пороговый уровень, составив 8,4%.

«К сожалению, январские события кардинально изменили стабильное жизнеобеспечение. В результате незаконных действий пострадали многие граждане. Потери понесли представители малого и среднего бизнеса. По нынешним данным, бизнесу нанесен ущерб в объеме более 100 млрд тенге», - отметил Глава государства.

Как отметил Глава государства, на расширенном заседании Правительства выступят с докладами Премьер-Министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Галымжан Пирматов, председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, акимы Мангистауской, Жамбылской, Алматинской областей, а также города Алматы