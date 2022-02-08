Перед новым правительством стоит задача по полному восстановлению экономического потенциала страны - Токаев

БАКУ /Trend/ - Перед новым правительством стоит задача по полному восстановлению экономического потенциала страны.

Как передает Trend со ссылкой на казахские СМИ, об этом на совещании правительства сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Это очень важная задача. Поэтому, мы должны считать ее одной из приоритетных. Реализация запланированных реформ и снижение инфляции - главные задачи. Главное, нужно повысить доходы наших граждан», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание Правительства.

По итогам прошлого года экономика страны, как отметил Президент, выросла на 4%. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,5%, строительная индустрия - на 7,6%.