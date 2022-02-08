В Казахстане заморожены цены на сырой и товарный газ

В Казахстане увеличат производство социально значимых продовольственных товаров. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«По направлению «Обеспечение макроэкономической стабильности» Правительство сконцентрируется на реализации Комплекса мер по контролю и снижению инфляции, совершенствовании тарифной политики, обеспечении финансовой дисциплины и прозрачности», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что будет увеличено производство социально значимых продовольственных товаров для насыщения внутреннего рынка и недопущения их дефицита.

Также будет реализован первый этап создания Национальной товаропроводящей системы.

«Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн. Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года», - добавил Алихан Смаилов.