Министр торговли и интеграции возглавил фонд развития предпринимательства Казахстана

Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов избран председателем совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе фонда, это решение было принято советом директоров фонда 4 февраля 2022 года.

На этом посту он сменил Алихана Смаилова, Премьер-Министра Республики Казахстан с 11 января 2022 года.