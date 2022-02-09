В Казахстане выросли активы страховых организаций

За 2021 год активы страховых (перестраховочных) организаций Казахстана увеличились на 23% (рост за декабрь 2021 года – 2,8%) и по состоянию на 1 января 2022 года составили 1,8 трлн тенге, передает Trend со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Увеличение активов, в основном, происходит за счет роста страховых премий и их инвестирования в ценные бумаги.

В структуре активов наибольшую долю (72,1% от совокупных активов) занимают ценные бумаги – 1,3 трлн тенге, которые за 2021 год увеличились на 27,7% (рост за декабрь 2021 года – 1,7%).

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за 2021 год увеличились на 32,4% (рост за декабрь 2021 года – 3,7%) и по состоянию на 1 января 2022 года составили 1,1 трлн тенге. Увеличение обязательств произошло, в основном, за счет увеличения страховых резервов.

Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1 января 2022 года составил 741 млрд тенге, увеличившись за 2021 год на 11,4% (рост за декабрь 2021 года на 1,5%).

Чистая прибыль страхового сектора, в основном, полученная за счет доходов от страховой деятельности, за 2021 год составила 118,4 млрд тенге (прибыль за декабрь 2021 года выросла на 13,8 млрд тенге).

За 2021 год заключено 11 848 845 договоров страхования по физическим и юридическим лицам, что на 34,9% больше по сравнению с 2020 годом (за декабрь 2021 года – 1 100 497 договоров). Данный рост, в основном, обусловлен увеличением количества заключенных договоров страхования жизни на 47,6% или 722 807 штук, страхования гражданско-правовой ответственности в 3,5 раз или на 66 958 штук, страхования туриста в 3,3 раза или на 357 383 штук, и договоров страхования от несчастных случаев в 2,3 раза или на 914 960 штук.

Объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования) за 2021 год составил 698,7 млрд тенге, что на 36,7% больше, чем за 2020 год (декабрь 2021 года – 76,6 млрд. тенге).

По обязательному страхованию за 2021 год объем принятых страховых премий составил 131,8 млрд тенге, что на 18,8% больше по сравнению с 2020 годом (за декабрь 2021 года – 14 млрд тенге). Увеличение, в основном, произошло по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

По добровольному личному страхованию за 2021 год объем принятых страховых премий составил 300 млрд тенге, что на 57,4% больше по сравнению с 2020 годом (декабрь 2021 года – 32,4 млрд тенге). Прирост, в основном, обусловлен увеличением сбора страховых премий по классу страхования жизни на 78,6% или 72,7 млрд тенге и по договорам пенсионного аннуитета на 31% или 14 млрд тенге.

По добровольному имущественному страхованию страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования) за 2021 год, составили 266,8 млрд тенге, что на 27,3% больше по сравнению с 2020 годом (за декабрь 2021 года – 30,2 млрд тенге). Увеличение, в основном, обусловлено ростом собранных премий по страхованию имущества от ущерба на 24% или 28 млрд тенге и страхованию гражданско-правовой ответственности в 2 раза или на 15,5 млрд тенге.

Объем страховых выплат за 2021 год составил 126,9 млрд тенге, что на 13,7% меньше, чем за 2020 год (за декабрь 2021 года – 15 млрд тенге). Всего осуществлено 731 784 выплаты.

По состоянию на 1 января 2022 года страховой сектор Республики Казахстан представлен 27 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни.