Казахстан и США будут обмениваться информацией о финансовых счетах граждан

Депутаты Сената приняли Закон «О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день между Республикой Казахстан и США торгово-экономическое сотрудничество традиционно является одним из приоритетных направлений развития отношений между нашими странами, для казахстанской экономики США являются крупным инвестором. В Казахстане работают около ста представительств американских компаний и свыше трехсот совместных казахстанско-американских предприятий, а также казахстанские предприниматели развивают свой бизнес в США», - сказал депутат Сената Женис Нургалиев на пленарном заседании Палаты.

За годы независимости было подписано 74 двусторонних международных договора, заложивших основу для развития дальнейшего плодотворного сотрудничества двух стран.

«В 2017 году было подписано межправительственное соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины посредством оказания взаимной помощи в вопросах налогообложения. Межправительственное соглашение было подписано с целью соблюдения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), направленного на борьбу с уклонением от уплаты налогов со стороны налогоплательщиков США, имеющих финансовые счета за рубежом», - отметил депутат.

«Согласно межправительственному соглашению предполагается взаимообмен информацией о финансовых счетах резидентов обеих стран, что в свою очередь приведет к сокращению уклонения от уплаты налогов, будет являться дополнительным инструментом по сбору и администрированию налогов. Ратификация Протокола позволит повысить уровень сотрудничества между странами», - добавил сенатор.