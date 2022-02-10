Минфин Казахстана рассматривает порядок закупок «Самрук-Казына»

Министерство финансов рассмотрело новый Порядок осуществления закупок фонда АО «Самрук-Қазына», разработанный фондом по поручению Главы государства, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По результатам рассмотрения представлены соответствующие предложения и замечания о необходимости усиления прозрачности, установления форм и раскрытия требований предквалификационной и тендерной документаций, гармонизации Порядка с подходами и процедурами государственных закупок.

«Описание всех процедур закупок должны быть в Порядке, без отсылки на документы, которые не доступны участникам закупок. Также предложено исключить коррупционные риски при рассмотрении заявок квалификационной комиссией, сократить закупки из одного источника, исключить закупки, осуществляемые внутри холдинга, то есть у дочерних организаций Фонда», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день фонд совместно с Минфином работает над устранением этих замечаний, по результатам которого будет согласован Порядок закупок.