Президенты Казахстана и России проводят переговоры на высшем уровне в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне в Москве, передает Trend со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«Сегодня в Москве Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран. По итогам встречи Главы государств выступят с совместным заявлением для средств массовой информации», - сообщил Берик Уали в Facebook .