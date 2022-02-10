Токаев - о переговорах с Путиным: Наши позиции остаются неизменными

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Как я уже сказал, состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики. Хочу подчеркнуть, что в целом наши позиции, подходы остаются неизменными. Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в нашем регионе. Я хотел бы сказать, что мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости безопасности в евразийском пространстве, в конце концов, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам Астанинского форума ОБСЕ в 2010 году», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

«Мы согласны с тем, что строить собственную безопасность, при этом нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно и это, в принципе, нерационально. Думаю, что предложения, которые были высказаны РФ по проведению переговоров относительно безопасности в широком международном масштабе являются очень хорошей платформой для проведения успешных дипломатических переговоров. Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. В конце концов, «худой мир лучше, чем добрая ссора», - считает Касым-Жомарт Токаев.