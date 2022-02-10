Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - Токаев

Казахстан 10 февраля 2022 19:35 (UTC+04:00)
Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - Токаев

Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«С учетом огромного потенциала взаимовыгодного сотрудничества подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для представителей СМИ по итогам переговоров.

Как отметил Президент РК, стороны договорились поддерживать положительную динамику взаимной торговли.

«Действительно, несмотря на карантинные меры достигнут самый высокий результат в прошлом году, объем торговли превысил 21 млрд долларов. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем их вложения превысил 17 млрд долларов», - проинформировал К. Токаев.

Напомним, сегодня в Москве Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин провели переговоры на высшем уровне, в ходе которых были рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.

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