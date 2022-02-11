Свыше 2,4 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 498 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 1 285 669 заболевших, из них скончались 13 433 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 7 866 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 205 671.