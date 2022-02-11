ЕАБР готов финансировать проекты Республики Татарстан, реализуемые совместно с Казахстаном

Председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов в рамках двусторонней встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым заявил о готовности финансировать инвестиционные проекты республики, реализуемые совместно с Казахстаном, передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

Они также обсудили перспективные инвестиционные проекты в области промышленного производства, инфраструктуры и развития особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».

Делегация ЕАБР прибыла в Казань накануне визита туда президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Николай Подгузов сообщил Рустаму Минниханову о готовности принять участие в финансировании проектов ПАО «ТАТНЕФТЬ», реализуемых на территории Казахстана. В частности, речь идет о строительстве в Атырауской области завода применяемых в производстве шин бутадиеновых каучуков и шинного завода в Карагандинской области.

Председатель Правления ЕАБР и президент Татарстана также обсудили уже реализуемый сегодня Банком инвестиционный проект ПАО «КАМАЗ» «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для его производства» (ЕАБР в том числе является миноритарным акционером ПАО «КАМАЗ» с долей участия 3,72%) и его перспективы.

Отдельной темой встречи стало развитие крупнейшей в России ОЭЗ «Алабуга». 2 декабря 2021 года в ходе Евразийского конгресса ЕАБР было подписано соглашение о партнерстве пофинансированию в ближайшие 5 лет строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ. Приоритетами партнерства является финансирование строительства социальной инфраструктуры ОЭЗ, создания новых площадок и проектов резидентов.

Николай Подгузов также представил Рустаму Миннихановуключевые инвестиционные проекты ЕАЭС, реализуемые Банком. Один из них — Евразийский транспортный каркас. В его составе транспортные коридоры «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай» (проходит через территорию Татарстана), в создании которого на протяжении последних нескольких лет ЕАБР принимает активное участие как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Казахстан. Проект обеспечит логистические преимущества и снизит издержки компаний, задействованных в импортных и экспортных цепочках.

Глава ЕАБР сообщил о намерении участвовать в проектах развития транспортной инфраструктуры, связывающей республику с другими регионами России и странами ЕАЭС, в рамках строительства Евразийского транспортного каркаса. Речь о поддержке финансирования трасс Москва — Казань, Казань — Екатеринбург и Шали — Бавлы как части транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

«Республика Татарстан сегодня активно развивает транспортно-логистическую инфраструктуру, экспорт и международную кооперацию, а также цифровые технологии и промышленное производство, в том числе со странами ЕАЭС. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку развития интеграционных и кооперационных проектов Татарстана, в том числе финансировать инвестиционные проекты, реализуемые совместно с Республикой Казахстан. Возможности, которые ЕАБР как международный институт развития готов предложить, и расширение нашего сотрудничества в этих направлениях будут иметь высокий мультипликативный эффект», — отметил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил ЕАБР за сотрудничество и поддержку инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на территории Казахстана. Он отметил, что Казахстан является один из ведущих экономических партнёров Татарстана в рамках российско-казахстанских отношений.