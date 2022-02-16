Свыше 1,5 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 508 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлен 1 293 901 заболевший, из них скончались 13 494 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 5 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 236 236.