Кыргызстан и Казахстан провели первое заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству

15-16 февраля 2022 года в Алматы прошло первое заседание Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой под сопредседательством и заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова и Первого заместителя Председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбека Кожошева, передает Trend со ссылкой на правительство.

Стороны обсудили текущую ситуацию во взаимной торговле и мерах по наращиванию товарооборота. В частности, стороны договорились активизировать работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров, в том числе посредством реализации проекта Индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-тилек» и реализации проектов и оптово-распределительных центров на территории Кыргызской Республики.

В частности, в рамках проекта ИТЛК участники Рабочей группы обсудили ход реализации Плана мероприятий по созданию Комплекса. Была также достигнута договоренность разработать проект межправительственного соглашения по функционированию и механизму управления ИТЛК.

По итогам заседания подписаны итоговый Протокол и План мероприятий по двустороннему взаимодействию между уполномоченными органами Кыргызской Республики и Республики Казахстан по пресечению выдачи и распространения документов об оценке (подтверждении) соответствия выданных с нарушениями.