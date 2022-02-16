Казахстан нарастил товарооборот со странами ЕС

Казахстан 16 февраля 2022 20:24 (UTC+04:00)
Казахстан нарастил товарооборот со странами ЕС
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Туркменский консорциум закупит аккумуляторные батареи
Туркменский консорциум закупит аккумуляторные батареи
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Туркменский консорциум закупит стальной резервуар
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